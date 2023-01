Ilse DeLange zou haar 20-jarige zelf adviseren opener te zijn

Ilse DeLange zou haar 20-jarige zelf adviseren om een openere blik te hebben. Dat vertelde de 45-jarige zangeres vrijdag bij de RTL-talkshow Jinek. "Ik voelde me wel vrij alleen in wat ik deed en daardoor was ik beschermend naar mezelf toe."

DeLange had het gevoel dat de commercie haar wilde veranderen, vervolgde de zangeres tegenover presentatrice Eva Jinek. Het is volgens haar goed om je eigenheid te willen behouden. "Maar het is ook heel goed om dingen uit te proberen. In het begin van mijn carrière liet ik dat niet eens toe."

In het gesprek vroeg Jinek haar ook welk gevoel overheerst als DeLange terugkijkt op de afgelopen 25 jaar waarin ze actief is als zangeres. "Dat is best moeilijk om van jezelf te zeggen", meende de So Incredible-zangeres. "Maar ik voel me trots", zei ze. "Ik heb het met heel veel oprechtheid gedaan."