Hoe Sander Schimmelpenninck zijn eerste miljoen verdiende

Sander Schimmelpenninck is nog wat meer in het nieuws dan anders: er verschijnt een pamflet van hem, waarin hij uitlegt hoe het geld en de kansen eerlijker kunnen worden verdeeld. Zelf is hij miljonair, legt hij uit in Quote, het blad waar hij hoofdredacteur van was. Hij heeft zijn geld niet van huis uit. Want dat je graaf bent, betekent niet dat je rijk bent.

"Wanneer ik zelf mijn eerste miljoen heb verdiend? Bij Quote had ik een redelijk salaris, maar ik had het er laatst over met Jaap Reesema, zijn vriend en podcastkompaan) dat we waarschijnlijk miljonair werden toen ons podcastproductiebedrijf Tonny Media ging vliegen. Dat moet dus ergens in 2021 zijn geweest."

"Bij Tonny krijg ik een vast bedrag voor de Zelfspodcast, onze enige podcast die inmiddels volledig achter de betaalmuur zit bij Podimo. Verder ontvang ik een makersfee voor andere podcasts. Maar het belangrijkste is natuurlijk de waarde van het bedrijf, en daarmee is het hard gegaan. We hebben nu veertig mensen in dienst en zijn winstgevend. Of ik een waardering op Tonny kan plakken? Nee. We hoeven, juist omdat we winstgevend zijn, niet te gokken op een overname. Wel zijn de waarderingen dit jaar gehalveerd. Kortom, ik heb geen idee. Doorvragen heeft geen zin; ik weet het écht niet.

Naast Tonny heb ik nog veel andere inkomstenbronnen, waarvan sommige echt overbetaald zijn, zoals reclamespotjes en dagvoorzitterschappen. Maar daar staat tegenover dat ik het heel eervol vind om een column in de Volkskrant te mogen schrijven – daar krijg ik dus bijvoorbeeld relatief weinig voor."