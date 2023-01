Gravin Eloise te zien in nieuw seizoen van Het Perfecte Plaatje

Eloise van Oranje doet mee aan het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje Op Reis. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Boulevard.

Naast de gravin, dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, strijden ook onder anderen Rick Brandsteder, Jaap Jongbloed, Rob Dekay, Leonie ter Braak en Tatum Dagelet om de titel van beste amateurfotograaf. De deelnemers vlogen voor de reeks naar Zuid-Afrika. Het seizoen is komend voorjaar te zien op RTL 4 en streamingdienst Videoland. Het is de tweede reeks van Het Perfecte Plaatje Op Reis. Het enige verschil met de reguliere seizoenen is dat het zich afspeelt in het buitenland. Het eerste seizoen, dat vorig jaar werd uitgezonden, werd gewonnen door presentator Maurice Lede.