Oud-DWDD-visagist heeft gesproken met Matthijs van Nieuwkerk

Visagist Jelleke van Rijsoort, een van de medewerkers van De Wereld Draait Door die in de Volkskrant vertelde over grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk, heeft met de presentator gesproken. "Het ruimt op en geeft erkenning. Ik wilde na het verschijnen van het Volkskrant-verhaal graag met hem in gesprek en daar is gehoor aan gegeven", vertelt ze aan RTL Boulevard over dat gesprek. Van Rijsoort vertelde na het verschijnen van het artikel in november al dat ze Van Nieuwkerk graag wilde spreken. "Ik wil heel graag weten hoe hij hierop terugkijkt", zei ze toen tegen RTL Boulevard. In het artikel van de Volkskrant vertelde Van Rijsoort, die jaren als visagist voor Van Nieuwkerk heeft gewerkt, onder meer dat ze op haar tenen liep "door de angstcultuur achter de schermen". Ze werd naar eigen zeggen in 2011 aan de kant gezet omdat ze medeverantwoordelijk werd gehouden voor een publicatie in weekblad Privé over de sfeer bij DWDD maar daar had ze niets mee te maken. De situatie achter de schermen van het programma wordt nog onderzocht door Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen onder leiding van oud-PvdA-minister Martin van Rijn. Die commissie werd na het Volkskrantartikel in het leven geroepen. Aanvankelijk zou alleen onderzoek worden gedaan naar DWDD, maar dat werd verbreed nadat meer meldingen waren gekomen over vergelijkbare gevallen binnen de gehele publieke omroep.