Gravin Eloise ‘trilde helemaal’ na vermeend racistisch gesprek

Gravin Eloise 'trilde helemaal' na een racistisch gesprek dat in scène werd gezet voor het onlineprogramma In Your Face. Dat laat het 20-jarige nichtje van koning Willem-Alexander aan het einde van de aflevering weten zodra de verborgen camera's tevoorschijn komen. In het programma, dat te zien is op het YouTube-kanaal van NPO 3, wordt getest hoe sociaal Nederland is. In de betreffende uitzending van maandag voeren twee acteurs op een terras in Amsterdam een gesprek over de nieuwe vriendin van één van hen, een zwarte vrouw. De andere man is het niet eens met deze relatiekeuze. "Je gaat toch niet met een zwarte", zegt hij onder meer. Daarop besluit Eloise in te grijpen. "What the fuck, ben jij fucking racistisch", zegt ze boos tegen de jongen. Zodra de camera's tevoorschijn komen lijkt de gravin te schrikken. "O mijn god, nee", zegt ze. "Ik tril helemaal, ik kan hier zo slecht tegen." Een vriend van Eloise merkte op dat er "iets ergs" gebeurde, laat ze weten. "Toen ging ik luisteren en toen hoorde ik 'niet zwarte' of 'met die zwarte' en toen dacht ik: nu is het echt helemaal klaar." Nieuwe koningin Op sociale media kreeg Eloise maandag volop lof voor haar reactie. Het fragment werd dan ook talloze malen gedeeld. Presentator Tim Hofman stelde dat we met de dochter van prins Constantijn "een nieuwe koningin" hebben. "Iemand, bel Amalia af", zo reageerde hij gekscherend op Twitter. "Oranje boven, in dit geval, wat mij betreft", schreef Cornald Maas en royaltydeskundige Josine Droogendijk noemde de actie van Eloise "dapper en hard nodig".