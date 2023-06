Oud-redacteur: Morgan voegde details toe aan verhalen over Harry

Jane Kerr, een oud-redacteur van de Daily Mirror, zegt dat haar voormalige baas Piers Morgan informatie aan haar verhalen over de Britse prins Harry "toevoegde" zonder uit te leggen waar die informatie vandaan kwam. Ze vertelde dat donderdag tijdens haar getuigenis in de rechtszaak van de prins tegen Mirror Group Newspapers (MGN).

Harry beschuldigt de uitgever van The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van privé-informatie door onder meer telefoons en voicemails af te luisteren, iets wat MGN ontkent. Ook Morgan, die na zijn hoofdredacteurschap een succesvol presentator werd, heeft altijd gezegd dat er geen enkele vorm van illegale nieuwsgaring heeft plaatsgevonden tijdens zijn dienst. Kerr werkte tussen 1996 en 2007 voor de royaltyredactie van The Mirror en stelde dat Morgan stukjes informatie aan haar verhalen toevoegde. Ze kon niet verklaren waar die vandaan kwam. Kerr zei dat Morgan misschien met "iemand uit het paleis" had gesproken, maar ze wist niet wie. De oud-redacteur voegde eraan toe dat Morgan "oprecht geïnteresseerd" was in royaltyberichtgeving. Drugs Kerr werd ook gevraagd naar een aantal artikelen, waarvan sommige door haar waren geschreven. Het ging onder meer om een verhaal waarin werd geschreven dat Harry drugs had gebruikt op feestjes en dat zijn vader Charles "enorm opgelucht" was toen hem werd verteld dat het alleen jointjes waren. De advocaat van Harry, David Sherborne, zei tegen Kerr dat dit privé-informatie was en dat mogelijk een voicemailbericht was afgeluisterd. Toen hij haar vroeg waar ze de citaten vandaan had, kon ze zich dat niet herinneren. "Mogelijk gaf Piers ze aan mij, mogelijk kwam het van het paleis. Ik weet het niet meer." Getuigenbank Harry was donderdag niet meer aanwezig in het hooggerechtshof. Hij zat dinsdag en woensdag in de getuigenbank en haalde onder meer uit naar Morgan. "Helaas zijn ikzelf en mijn vrouw het slachtoffer geworden van een spervuur ​​van gruwelijke persoonlijke aanvallen en intimidatie door Piers Morgan, die tussen 1995 en 2004 hoofdredacteur was van de Daily Mirror", stelde de hertog van Sussex.