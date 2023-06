Andre Hazes: nu ik clean ben is de band met mijn zoontje veel beter

Toen André Hazes de kliniek in ging was hij bang dat hij eruit zou komen zonder gevoel, vertelt hij aan het AD: geen ups en downs meer ervaren, maar alles grijs en saai. “Dat is helemaal niet zo”, vertelt hij. “Als mens ben ik er alleen maar op vooruit gegaan.”

Hij is daarom vastbesloten zijn nieuwe levensstijl vol te houden, vertelt hij. “Ik begrijp heel goed dat mensen denken: eerst zien, dan geloven. Zeker als je ziet waar ik vandaan kom. Maar ik ben zelf zó zeker.” Ook de band met zoontje Dré is erop vooruit gegaan. “Voordat ik de kliniek inging, kwam hij niet zo snel uit zichzelf naar me toe. Nu komt hij bij me zitten.”

André Hazes lijkt een nieuw mens, wordt het dan ook niet eens tijd om de banden met zijn zus en moeder te herstellen? “Dat is wat we diep in ons hart allemaal wel willen”, laat hij weten aan het AD. “Alleen kun je niets forceren. Vooral ik niet. Ik heb met beiden geen lekker contact, maar ik heb geen ruzie met hen en zij hebben dat wel met elkaar. Dat maakt het lastig.”

André heeft er naar eigen zeggen heel veel pijn door gehad, maar is er nu niet meer zo mee bezig. “Als ik mijn zoon van school haal en ik zie die lach op zijn kop, dan telt niks anders meer.”