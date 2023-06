Frank Masmeijer wil zo min mogelijk herinnerd worden aan zaak

Frank Masmeijer wil het liefst "zo weinig mogelijk" herinnerd worden aan zijn rechtszaak. De voormalig presentator, die in de cel zat vanwege cocaïnesmokkel, gaat dan ook in de nieuwe Viaplay-documentaire Gratie: Het Ware Verhaal van Frank Masmeijer nauwelijks in op details over zijn veroordeling.

Masmeijer (61) werd in België veroordeeld tot negen jaar cel vanwege cocaïnesmokkel. De oud-presentator ontkende in het begin dat hij bij de smokkel betrokken was, maar gaf later toch toe dat hij een "beperkte" rol had bij de smokkel van 467 kilo cocaïne. Dat zou zijn gebeurd in 2014, via de haven van Antwerpen. De drugs werden ontdekt tussen een lading bananen uit Zuid-Amerika. Masmeijer kwam vorig jaar eerder vrij nadat koning Willem-Alexander hem gratie had verleend. In de documentaire, die vanaf zaterdag te zien is, volgt maker Roy Dames hem in het jaar na zijn vrijlating. Dames hoopt antwoord te krijgen op onder meer de vraag wat nu precies het aandeel van Masmeijer was bij de drugssmokkel. De oud-presentator houdt het bij het verhaal dat hij mensen aan elkaar heeft voorgesteld. "Ik heb iemand ontmoet die zei: ken je iemand in de haven? Ja, ik ken iemand in de haven." Iets interessants Masmeijer was naar eigen zeggen nooit van plan om "in die handel" te gaan. Wel dacht hij dat het "iets interessants" zou kunnen zijn. Op specifieke details wil Masmeijer niet ingaan. "Er zijn dingen waarmee ik nu nog mensen pijn kan doen."