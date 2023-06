DJ Sylvana Simons dansend op podium van Best Kept Secret: ‘Weinig politici zijn zo cool’

Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons verruilde afgelopen weekend de interruptiemicrofoon van de Tweede Kamer voor de draaitafels op het festivalpodium van Best Kept Secret in Hilvarenbeek, waar ze dj'end en dansend haar favoriete soul, disco en R&B de revue liet passeren.

In een vorig leven praatte Simons als vj de plaatjes aan elkaar op muziekkanaal TMF (The Music Factory), en ze is het duidelijk niet verleerd. Rock Steady van Aretha Franklin is haar favoriete nummer, maar ook op Lovely Day van Bill Withers en de tunes van Kendrick Lamar gaat het publiek flink los in de bloedhitte.

Bij wijze van fuck you naar de mistroostige misantropen in de comments onder deze tweet, nog even de lange versie van een heerlijk moment op een heerlijke dag - met dank aan @SylvanaBIJ1 https://t.co/OmcAHMdumr pic.twitter.com/jrtNjeCUqA — Michiel Verkoulen (@Verkoulen) June 11, 2023