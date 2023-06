The Beatles brengen nog één liedje uit: met AI is een oud nummer afgemaakt

The Beatles komen met nog één laatste nummer. Kunstmatige intelligentie heeft daarbij een handje geholpen door de stem van de overleden zanger John Lennon te scheiden van het geluid.

"We zijn net klaar met het laatste Beatlesliedje", vertelde Paul McCartney in het BBC Radio 4-programma Today. "Het wordt nog dit jaar uitgebracht." De muzikant hield nog geheim om welk liedje het gaat, maar dat zou volgens de BBC het nummer Now and Then moeten zijn, een song uit 1978. John Lennon overleed twee jaar later en heeft het lied nooit helemaal afgemaakt.

Het was de weduwe van Lennon die het nummer in 1994 openbaarde. Het stond nog op een cassette. De song had ook bijna geen coupletten en het geluid was van slechte kwaliteit. Dat is met behulp van moderne technieken opgekalefaterd.

"We hadden de stem van John Lennon en de pianopartij", vertelt McCartney. "Dankzij AI konden we die van elkaar scheiden en de gitaar helemaal weghalen. Daarna konden we het nummer mixen zoals we dat normaal ook doen."

De muzikant is overigens geen groot fan van AI. "Ik kijk niet zo vaak op internet, maar hoor soms dat mijn liedjes dankzij AI door John worden gezongen. Het is tegelijkertijd opwindend maar ook eng, want het is de toekomst. En we moeten nog maar zien wat die brengt."