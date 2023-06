Spotify stopt deal met Harry en Meghan: koppel deed te weinig

Met veel bombarie kondigde Harry en Meghan een paar jaar geleden hun deal aan met Spotify: ze zouden een hele reeks podcasts gaan maken voor de muziekdienst en daar heel erg rijk van worden. Er is uiteindelijk slechts één serie verschenen. En nu trekt Spotify de stekker eruit.

In een gezamenlijk statement klinkt het dat het bedrijf en Harry en Meghan 'samen besloten hebben uit elkaar te gaan'. Spotify liet weten dat er dus geen tweede seizoen komt van Meghans podcastserie Archetypes, waarvan in augustus 2022 twaalf afleveringen zijn gemaakt.

Het contract dat nu verbroken is wordt geschat op 25 miljoen dollar, een flinke aderlating dus voor het koppel dat bekendstaat om hun peperdure leefstijl. De podcast-deal was een van de grote commerciële samenwerkingen die het stel aanging om die leefstijl te bekostigen nadat ze uit het Britse koningshuis waren gestapt in 2020.

Destijds schreef Meghan nog heel enthousiast hoe geweldig ze het werk vond: "Ik houd ervan om mijn armen uit de mouwen te steken in dit proces, om 's nachts rechtop in bed te zitten en creatief te zijn."

Maar daar is weinig van terechtgekomen. Volgens Amerikaanse media komt dat doordat het koppel niet genoeg produceerde en zich dus niet aan het contract hield. Ze zouden ook niet het volledige bedrag hebben ontvangen.