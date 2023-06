Aftonbladet: finale Eurovisie Songfestival wordt mogelijk korter

De finale van het Eurovisie Songfestival gaat volgend jaar mogelijk minder lang duren. De Zweedse omroep SVT onderzoekt of de uitzending met een uur te verkorten, meldt de Zweedse krant Aftonbladet op basis van documenten. De duur van de finale is door de jaren heen steeds langer geworden door bijvoorbeeld de toevoeging van een vlaggenparade en een nieuwe manier van het bekendmaken van de stemmen. Uitzendingen van vier uur zijn de laatste jaren normaal geworden waardoor de winnaar vaak pas na 01.00 uur 's nachts bekend is. Het is niet duidelijk hoe SVT de finale wil verkorten. De Zweedse omroep organiseert volgend jaar het songfestival omdat Loreen vorige maand de zege opeiste in Liverpool. Volgens Aftonbladet zijn er nog vier steden in de running om volgend jaar gastheer te zijn van het evenement. Stockholm, Göteborg, Malmö en Örnsköldsvik hebben zich gemeld. De eerste drie huisvestten het songfestival al eerder. De beslissing wordt naar verluidt begin juli genomen.