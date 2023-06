Woe over Even tot Hier: ‘Ik ben in die periode best vaak ongelukkig, maar inmiddels mis ik het weer’

Even tot Hier is al seizoenen lang een van de succesvolste programma's op de Nederlandse televisie. Niet gek dus dat makers Niels van der Laan en Jeroen Woe de Ere Zilveren Nipkowschijf hebben gewonnen. Aan dagblad Trouw vertellen ze hoe de show tot stand komt.

Woe: “De week zit nogal hermetisch in elkaar omdat we heel veel moeten schrijven. Dat liedje van een minuut is nogal tijdgevoelig omdat er ook een filmpje bij moet worden gemaakt.”

Van der Laan: “We hollen van deadline naar deadline. Inmiddels weten we precies wat wanneer af moet zijn. Op dinsdagochtend brainstormen we samen met de andere schrijvers. We noemen dat ‘sprinkhanen’. We grazen nieuwsonderwerpen en als je iets leuk vindt, zet je er een plusje bij. Op dinsdagavond hakken we de knoop door en dan moet het liedje ook dezelfde avond af.”

De opnames zijn een uiterst stressvolle periode voor het duo. Woe: “Ik ben in die periode best vaak ongelukkig, maar inmiddels mis ik het weer.” Van der Laan: “Ik vervloek het programma regelmatig. Dan denk ik: het is nu woensdagochtend, we hebben nu een idee voor een onderwerp voor het liedje, we hebben een half idee voor het filmpje, en we zijn er nog lang niet.”