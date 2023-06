Lady Gaga deelt met fans waarom ze minder op sociale media is

Lady Gaga heeft op Instagram een open brief geschreven aan haar volgers. Daarin deelt ze waarom ze de laatste tijd wat "afwezig" is, namelijk omdat ze de tijd heeft genomen zichzelf van binnen te helen.

"Ik kan voor het eerst in vele jaren zeggen dat mijn liefde voor het maken van kunst, muziek, mode en het ondersteunen van de gemeenschap nog nooit zo groot is geweest", zo schrijft Gaga. "Ik deel misschien niet zoveel van mezelf online als in het verleden, maar ik hoop dat jullie weten dat ik van binnen enorm aan het helen ben en dat mijn hart aan het opladen is."

De afgelopen maanden is Gaga onder andere bezig geweest met het schrijven van muziek, opnames van de nieuwe Joker-film waarin ze speelt en met tot rust komen. "Ik weet dat ik een beetje afwezig ben hier en dat sommigen van jullie dat graag anders zouden zien", zo deelt ze.

De zangeres beseft goed dat het voor sommige fans wennen is, omdat ze altijd heel veel deelde op sociale media. Ze verzekert hen echter dat haar afwezigheid niets met haar fans te maken heeft. "Ik hou zo veel van mijn fans en dat zal nooit veranderen. Ik kan niet eens beschrijven hoe onze wereldwijde gemeenschap me elke dag inspireert."