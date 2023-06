Betogers bij concert Rammstein na beschuldigingen

Ongeveer 150 betogers verzamelden zaterdag buiten een gepland concert van Rammstein in Bern. Ze lieten fans van de Duitse metalband hun ongenoegen blijken vanwege de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen frontman Till Lindemann. Zwaaiend met spandoeken met berichten als "Ik geloof haar" en "Stop de verkrachtingscultuur", staken de betogers hun middelvingers op in de richting van de in het zwart geklede fans van Rammstein. Er werden zo'n 40.000 fans verwacht voor het uitverkochte concert in het Wankdorf Stadion in Bern. Zondag volgt een tweede concert. Het zijn de eerste concerten voor Rammstein sinds de Berlijnse justitie afgelopen week een onderzoek opende tegen Till Lindemann naar aanleiding van een hele reeks aantijgingen. Meerdere jonge vrouwen hebben de 60-jarige Lindemann beschuldigd. Sommige vrouwen zouden seks hebben gehad tegen hun wil en anderen beweren dat ze gedrogeerd werden. Jonge vrouwen zouden tijdens concerten uitgekozen worden en dan de vraag krijgen om naar een afterparty te gaan. De metalband huurde vorige week zelf een advocatenkantoor in om de beschuldigingen te laten onderzoeken.