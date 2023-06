Racismecoördinator: nieuwe journalistieke code NPO is gotspe

Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, noemt de nieuwe journalistieke code van de NPO "een gotspe". In de code, die per 1 juli ingaat, is geen tekst opgenomen over racisme en discriminatie. De coördinator had hier wel op aangedrongen naar aanleiding van een rapport van de ombudsman van de NPO over Ongehoord Nederland (ON!).

"Het is een enorme gemiste kans, ik begrijp er niets van", aldus Baldewsingh tegen het ANP. "Er hebben zich veel racistische en discriminerende incidenten voorgedaan in de mediawereld, maar er verandert niets op deze manier." De regeringscommissaris is teleurgesteld, omdat hij naar eigen zeggen veel geduld heeft gehad en vertrouwen heeft getoond in de aanpak van de NPO.

In de nieuwe journalistieke code staat wel dat het vermelden van zaken als etnische afkomst, geaardheid of religie alleen gepast is wanneer dit relevant is voor een onderwerp of item. De code is unaniem aangenomen door alle omroepen, inclusief Ongehoord Nederland. ON!, de aspirant-omroep van Arnold Karskens, kreeg het afgelopen jaar meerdere sancties omdat de NPO constateerde dat de programma’s niet voldoen aan de journalistieke code.

Kabinet

Baldewsingh benadrukt dat "alle geluiden die er zijn" een plek moeten krijgen in het omroepbestel, dus ook ON!. "Maar dat moet verantwoord, conform artikel 1 van de grondwet en de journalistieke code", zegt hij. In die code zou volgens hem een zin moeten staan als "journalisten onthouden zich van racisme en discriminatie in hun werk", dat is nu dus niet het geval. "Mensen, zowel in de politiek als in de media, vinden het moeilijk om over racisme te praten, daarom verandert er niks."

De NPO deed eind april een verzoek tot intrekking van de erkenning van ON! bij staatssecretaris Gunay Uslu (Media), omdat ON! volgens de NPO ondanks drie opgelegde sancties nog steeds onvoldoende uitvoering geeft "aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel". Uslu neemt na de zomer een besluit. "Het kabinet moet reageren, ze zijn angstvallig stil", vindt Baldewsingh. "Haar antwoord moet niet weer zijn: ik ga er niet over, het is een vrij land."