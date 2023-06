Hans de Booij aan de rand van de afgrond: ‘Ik moet straks naar de daklozenopvang’

Dat één hit niet genoeg is om je schaapjes op het droge te hebben, blijkt wel uit het verhaal van Hans de Booij. De Annabel-zanger woont momenteel op een camping. Een half jaar geleden moest hij zijn appartement uit omdat hij de huur niet meer kon betalen, vertelt hij aan De Telegraaf.

De coronapandemie had enorme gevolgen voor de zanger. "Ik werkte aan mijn comeback in Nederland en er waren weer boekingen voor optredens." Maar de lockdown gooide roet in het eten: alles werd gecanceld. Vervolgens werd hij zelf ook nog zwaar ziek door het virus. "Ik belandde in het ziekenhuis, nadat ik door corona werd getroffen. Op de intensive care balanceerde ik op het randje van leven en dood. Ik heb het gelukkig gered, maar ik heb nog lang geleefd met de gevolgen van het virus. Toen optreden weer mocht, moest ik veel werk afzeggen. Ik had namelijk niet de kracht om twee liedjes achter elkaar te zingen...”

De zanger verbleef enige tijd bij vrienden en huurt nu een caravan in Aalst. "Het is een retrocaravan. Van dezelfde soort als waarmee ik vroeger met mijn ouders op vakantie ging. Het is klein, en als de zon tevoorschijn komt, is het binnen meteen loeiheet." Bovendien moet hij er aan het eind van de zomer uit, omdat het dan te koud wordt. "Ik ben bang dat ik dan in de nachtopvang van een tehuis voor dak- en thuislozen terecht zal komen, of misschien zelfs wel onder een brug eindig. Zie dit verhaal als een noodkreet. Ik ben ten einde raad!”

Hans de Booij vertrok na zijn succesjaren uit Nederland. Hij woonde lange tijd op Curaçao en Aruba.