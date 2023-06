Bert Huisjes stopt eind 2023 als ‘aanspreekpunt’ voor Op1

Hoofdredacteur Bert Huisjes stopt eind 2023 als 'aanspreekpunt' voor NPO-talkshow Op1. Dat heeft hij donderdag aan het ANP laten weten. Huisjes zegt dat hij dit al aan de redactie had laten weten voordat BNNVARA besloot de samenwerking op te zeggen. "Het is gezond om na vier jaar dat stokje over te dragen", aldus Huisjes. "Het is een belangrijke rol. Maar je staat altijd aan en je krijgt altijd alle mails." Volgens de hoofdredacteur van WNL staat zijn besluit los van de problemen met BNNVARA en het artikel in de Volkskrant over zijn dispuut met eindredacteur Rachel Franse: "Ik heb deze mededeling intern al enige tijd geleden gedaan." Huisjes beklemtoont dat het bovendien nog besproken moet worden of Op1 in 2024 wel terugkeert op televisie. "Op1 is ooit begonnen als een tijdelijk programma", legt hij uit. "Dat is een paar maanden verlengd, en toen een paar keer een jaar. Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat Op1 er altijd zal zijn." De betrokken omroepen - op dit moment WNL, EO en Omroep MAX - gaan hier volgens Huisjes binnenkort sowieso met de NPO gesprekken over voeren: "Daar spelen heel veel elementen een rol, zoals de rest van de programmering en de budgetten." De 'penvoerder' van Op1 vindt het jammer dat BNNVARA uit het programma is gestapt. "Maar het was altijd al de bedoeling dat omroepen in of uit de poule konden stappen als zij dat wilden", legt hij uit. Zo sprongen in de zomermaanden VPRO en KRO-NCRV tijdelijk bij met presentatoren.