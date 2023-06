Hans de Booij heeft weer hoop op dak boven hoofd na noodkreet

Hans de Booij heeft er weer vertrouwen in dat hij na de zomer een vast dak boven zijn hoofd heeft. Na de noodkreet die hij deed in De Telegraaf vertelt hij aan diezelfde krant dat hem vanuit "verschillende hoeken" hulp is aangeboden. "Ik kijk uit naar een harmonieus leven", aldus De Booij. "Naar aanleiding van mijn verhaal, mijn noodkreet, heb ik verschillende e-mails en telefoontjes gekregen van huiseigenaren, die denken dat ze mij kunnen helpen", aldus de 65-jarige zanger, vooral bekend van zijn hits als Annabel, Thuis ben en Ik hou van alle vrouwen. "De eerste contacten zijn gelegd en het zou mooi zijn om snel tot afspraken te komen. Ik heb weer hoop gekregen." Woensdag vertelde De Booij in De Telegraaf dat hij noodgedwongen in een caravan woont, omdat hij de huur voor zijn appartement niet langer op kon brengen. De zanger deelde bang te zijn om in een nachtopvang voor dak- en thuislozen terecht te komen. "Ik ben ten einde raad", zei hij.