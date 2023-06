Gordon in tranen op tv: ik wist niet of ik het nog kon

Gordon heeft zich vrijdag in het NPO 1-programma Klassiekers met Kleinsma van zijn kwetsbare kant laten zien. De presentator barstte na het zingen van een Zuid-Afrikaanse versie van de Jacques Brel-klassieker Ne Me Quitte Pas in tranen uit. Hij verklaarde daarna dat hij twijfelde of hij het nog wel kon.

Nadat Gordon uitgezongen was, complimenteerde presentatrice Simone Kleinsma hem. "Je kan het nog hoor", gaf ze hem mee. Gordon gaf daarna aan dat hij "even" moest bijkomen waarna de tranen kwamen en hij zich niet meer groot kon houden. "Dat mag hè, dat doet muziek met je", zei Kleinsma terwijl ze de handen van Gordon beetpakte. "Ik denk dat het ook is dat ik het bijna gewoon niet meer durfde. Zoveel negativiteit, weet je wel", legde Gordon vervolgens uit. Kleinsma noemde hem daarna "een geweldige zanger" en vroeg zich af waarom hij ooit stopte met zingen. Drank en drugs "Ik was gewoon niet meer mezelf", snikte Gordon. "Mijn stem deed het niet meer goed en ik kon niet meer bieden wat ik nu net aan de piano deed. Dat kon ik niet meer. Dat had met drank en drugs te maken en hele vervelende dingen. En daar heb ik voor gevochten en daar ben ik gelukkig uit." Volgens Gordon moest hij kiezen tussen zijn zangcarrière, tv-carrière en zijn horecazaak. "Een van de drie moest het gewoon ontgelden. En ik dacht: waar kan ik geen kwaliteit meer leveren? En dat was dat." Gordon stopte in 2016 tijdelijk met zingen maar kwam daar later op terug. Eind 2020 bracht hij zijn comebacksingle uit.