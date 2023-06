Babette van Veen vond Reinout Oerlemans vroeger vervelend: ‘Hij maakte veel lawaai’

In de begintijd van Goede Tijden Slechte Tijden kon je niet om de driehoeksverhouding van Linda, Roos en Arnie heen. In werkelijkheid vond Babette van Veen (55) Reinout Oerlemans (52) maar een naar jochie.

"In het begin vond ik hem heel vervelend", vertelt ze in de RTL-serie Oude Tijden. "Ik was dus 21 en hij 18. Als je 21 bent, dan denk je dat iemand van 18 natuurlijk heel stom is. Die gasten maakten altijd heel veel lawaai en zaten te voetballen op de gang. Ik was altijd moe en heel serieus. Ik was altijd bezig met mijn teksten en scènes en had het idee: ik weet echt wel waar ik mee bezig ben. Ik had het idee dat zij een beetje door wat ik aan het doen was heen aan het voetballen waren. Maar op een gegeven moment groei je toch naar elkaar toe."

Over Guusje Nederhorst, die in 2004 overleed aan borstkanker, vertelt ze: "Ik was dus even uit Goede Tijden en toen ik eruit was kwam zij erin. Ik was net weer terug en we hadden op vrijdag een borrel en ik dacht echt: wat is dit voor een type? Er fladderde zo'n soort blond vlindertje langs en om je heen met een heel grote gin-tonic. Ze leek wel twaalf en dronk als een zeeman. Toen had ik haar voor het eerst gesproken en toen zei ze: 'Zullen we op vakantie gaan?' Want het was vlak voor de meivakantie. We kenden elkaar een dag en toen zijn we samen op vakantie gegaan."

Ze zegt ook nog dat Reinout Guusje 'heel zenuwachtig had gemaakt'. "Die had al een maand gezegd: 'Als Babette komt jongen, dan ga je ervan langs krijgen'."