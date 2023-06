Matthijs van Nieuwkerk is ‘niet verbitterd’: “Hij heeft een wereld buiten de televisie ontdekt”

Matthijs van Nieuwkerk (62) zit al sinds eind vorig jaar thuis op de bank, nadat de beerput over zijn grensoverschrijdende gedrag achter de schermen bij 'De Wereld Draait Door' open ging. Hij leidt nu een teruggetrokken bestaan, maar hij is 'helemaal niet verbitterd', volgens Alexander Klöpping (36).

De internetondernemer is langsgegaan bij Matthijs en doet in de podcast 'De Communicado's' een boekje open over de mentale staat van de talkshowhost in ruste. "Ik vind hem helemaal niet verbitterd. Als ik naar hem kijk nu, dan zie ik gewoon iemand die heel erg tot rust is gekomen, omdat hij ook wel echt uit een tijd komt waarin alles heel hectisch was en dat het hem, denk ik, een beetje boven het hoofd was gegroeid allemaal", zegt Klöpping.

Matthijs zit duidelijk middenin een leertraject na alle commotie, en dat heeft geleid tot verrassende inzichten, legt de medeoprichter van Blendle uit: "Ik denk dat hij ook wel heeft ontdekt dat er een wereld is buiten televisie die heel fraai is. En wil echt... ja, is gewoon heel erg bezig met dit proces."

Het onderzoek naar structureel grensoverschrijdend gedrag bij DWDD loopt nog, maar omroepbaas Jan Slagter heeft al uitgesproken dat hij Van Nieuwkerk graag terug wil zien op de NPO.