Demonstratie aangekondigd voor concert Rammstein in Groningen

Bij de gemeente Groningen is een protest aangekondigd voor het concert van de Duitse band Rammstein op 6 juli. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan het ANP. Volgens Dagblad van het Noorden heeft het protest de naam 'Mars tegen verkrachtingscultuur in Groningen'. De organisatie van de mars wil aandacht vestigen op de beschuldigingen van verkrachting aan het adres van frontman Till Lindemann.

Demonstreren staat in Nederland iedereen vrij, maar na het aanmelden ervan kan de gemeente wel besluiten voorwaarden of beperkingen aan de demonstratie op te leggen. De woordvoerder van de gemeente laat weten in overleg te gaan met de actievoerders.

Lindemann kreeg recentelijk meerdere beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres. Meerdere vrouwen zouden zijn gedrogeerd, aangerand of verkracht door de zanger. Op de twee concerten van Rammstein komen in totaal 110.000 mensen af. Organisator Greenhouse Talent liet eerder weten dat de optredens ondanks de beschuldigingen gewoon doorgaan.