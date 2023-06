Donald Trump boos op Fox News: ze kiezen de lelijkste foto’s

Donald Trump is boos op nieuwszender Fox News omdat zij steevast weinig vleiende foto's van hem zouden plaatsen. De ex-president van de Verenigde Staten deed daarover zijn beklag op Truth Social, zijn eigen socialmediaplatform. De 77-jarige Republikein vindt alles slecht aan de foto's die de nieuwszender van hem gebuikt en denkt dat de redacteuren dat expres doen, schrijft hij. "De kleuren, vervormingen, alles is gewoon zo slecht. Het lijkt wel of ze ervoor gaan zitten en naar honderd verschillende foto's kijken, en dan de tien absoluut slechtste kiezen." Trump beweert dat zijn team "al maanden" klaagt over de beelden, maar dat dat niets uit lijkt te halen. Dat het conservatieve Fox News minder charmante foto's van de oud-president zou plaatsen, past in een lijn die al eerder lijkt ingezet. Want waar Fox News eerder vaak ten gunste van de voormalige leider van de Republikeinse partij publiceerde, lijkt dat volgens mediakenners sinds een klein jaar wat te veranderen. Verschillende kopstukken van de zender zouden daarnaast in privésferen hebben gezegd helemaal geen fan te zijn van Trump.