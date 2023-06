Doutzen Kroes prijst duur middeltje aan ‘om de zon te eren’ (in plaats van zonnebrandcrème)

Dat Doutzen Kroes diep is weggezakt in het moeras der wappiegedachtegoed bleek al in coronatijd. En het voormalige topmodel is er nog steeds niet uitgekropen, getuige een Instagramfoto van een gek middeltje dat Magic Sunshine Elixer heet.

Het kost maar liefst 59 euro per flesje, maar dan krijg je wel een 'liefdevolle samenstelling van pure plantoliën- en extracten, die de huid laten harmoniseren met de zon’. Het middel moet je 'inspireren om de zon te eren en elke ochtend dank uit te spreken voor haar stralende licht en helende werking die ze heeft op onze mooie planeet', zo luidt de omschrijving volgens Esther Zitvast die er een kritische column over schrijft in De Telegraaf.

Het is de bedoeling dat je het Magic Sunshine Elixer gebruikt in plaats van zonnebrandcrème, want dat zou heel slecht voor je zijn. Dat schrijft Doutzen er niet bij, maar ze suggereert het natuurlijk wel door een foto van het flesje te delen met haar meer dan 8 miljoen volgers.

En dat is best heftig in een land waar huidkanker de meest voorkomende kankersoort is. Allang is bewezen dat de zon schadelijk is en dat zonnebrandcrème daartegen beschermt. Dat idee afwijzen, moet je op zich zelf weten, het is wél erg dat je het niet kunt laten om je anti-wetenschappelijke en gevaarlijke onzin te delen met je gewillige volgers.