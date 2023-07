Nieuwkomer Financial News Radio: fris concept voor jong publiek

Het nieuwe radiostation Financial News Radio belooft met "een fris radioconcept" dit najaar het Nederlandse radiolandschap te betreden. In een vrijdag gepubliceerd persbericht laat de zender weten zich te richten op "het informeren van het Nederlandse jonge publiek met betrekking tot financieel nieuws en zakelijke ontwikkelingen". Financial News Radio heeft vrijdag met succes een van de negen beschikbare kavels bemachtigd op de veiling voor FM-frequenties in Nederland. De nieuwkomer gaat uitzenden op de kavel waarop nu Sublime FM nog te horen is. Die zender, eigendom van Mediahuis, heeft straks geen FM-frequentie meer en zal vanaf dit najaar digitaal gaan uitzenden via DAB+. Als Station Manager is Jeremie Godreche aangesteld, volgens Financial News Radio "een ervaren radioprofessional uit Frankrijk". Godreche heeft zin in zijn nieuwe functie, stelt hij. "Ik ben opgetogen en klaar om de Nederlandse markt te veroveren met een nieuw radioconcept. Financial News Radio zal een verfrissende benadering bieden van financieel nieuws en zakelijke inzichten, en ik kijk ernaar uit om onze luisteraars te betrekken en te informeren", laat hij weten. Financial News Radio is gevestigd in Hilversum. De eigenaar is Joost Zuurbier, oprichter van Dot.tk een site waar mensen domeinnamen kunnen aanvragen en registreren.