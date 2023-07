Rik Felderhof moet wennen aan bejaard zijn

Rik Felderhof vindt het moeilijk dat hij maandag 75 jaar wordt. De voormalig presentator, met name bekend van de show Villa Felderhof, gaat het daarom ook niet groots vieren.

"Ik vier het heel bescheiden want op zo'n verjaardag wordt het accent gelegd op de leeftijd en ik vind dat de leeftijd nog niet bij me past", zei Felderhof zondag in Shownieuws. "Dus ik moet er aan wennen dat ik bejaard ben eigenlijk."

Felderhof maakte tussen 1996 tot 2010 Villa Felderhof voor de NCRV. In 1998 werd het programma met een Gouden Televizier-Ring bekroond.