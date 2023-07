BN’ers grappen over vertrek van premier Rutte

BN'ers reageren op Twitter verrast op het vertrek van premier Mark Rutte uit de politiek. Maar het nieuws levert ook meerdere grappen op.

"Zeven maanden na de oudejaarsconference is aan de late kant maar toch claim ik deze", schrijft cabaretière Claudia de Breij. "Troost voor Mark Rutte is dat hij deze emotionele dag morgen alweer helemaal is vergeten", zegt 3FM-dj Rob Janssen.

Regisseur Eddy Terstall grapt dat hij geen interesse heeft om de opvolger van Rutte te worden. "Ik ben niet beschikbaar voor welk torentje dan ook, dus hou op met speculeren. Ik heb acrofobie. Hoe klein zo’n torentje ook is.."

Leuke dingen

Ook streamingdienst Videoland reageert met een grap. "Hè hè. Eindelijk weer tijd voor leuke dingen...", twittert de streamer bij een zogenaamd plaatje van de account van Rutte, die voor het eerst in lange tijd online zou zijn.

Er zijn ook BN'ers die serieuzer op het vertrek van Rutte reageren. "Na de door zijn kabinetten veroorzaakte stikstofcrisis, wooncrisis, asielcrisis - en in het licht van de klimaatcrisis - is dit heugelijk nieuws voor Nederland. Laten we dit land socialer, gezonder, eerlijker maken. Voor alle mensen, niet alleen voor een paar ondernemers", zegt acteur Sieger Sloot. Ook Radio Veronica-dj Frank van der Lende is positief. "Wat heerlijk. Verandering! Al vond ik Mark Rutte, de keren dat ik hem mocht ontmoeten, een zeer vriendelijk man. Ik heb zelfs een keer een nacht met ‘m doorgebracht in het Glazen Huis. Nou, goed. Einde van een tijdperk en hup: links blok werk samen en sta sterk!"

Toekomst

Songfestivalcommentator en presentator Cornald Maas is benieuwd naar de toekomst. "Nog long way to go, en niks is gelopen race - maar: hopelijk leidt eea echt tot nieuwe wind, tot verzilvering van voor samenleving relevante waarden, tot minder cynisme, tot meer verbinding, minder partijpolitiek, minder ik-eerst."

Presentator Andries Knevel volgt het nieuws vanuit het buitenland. "Kan je wel autorijden vandaag, vraagt echtgenote bezorgd. Terechte vraag."