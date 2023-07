Dochter Jellie Brouwer breekt in bij Kunststof op De Parade

Patsy Kroonenberg, een dochter van de onlangs overleden radiopresentator Jellie Brouwer, gaf maandag een kort verrassingsoptreden aan het begin van de uitzending van Kunststof, het programma dat haar moeder jarenlang presenteerde. Het programma wordt deze week live uitgezonden vanaf De Parade in Den Haag. Presentator Gijs Groenteman was zijn interview met de Haagse zanger Milo Driessen van Goldband nog maar net begonnen, toen er een vrouw opstond die door het gesprek heen begon te roepen. In plat Haags begon zij vervolgens aan een korte improvisatie. Al gauw bleek het om een vooropgezet plan te gaan en introduceerde Groenteman de vrouw als Kroonenberg, dochter van Brouwer. Kroonenberg staat nog tot dinsdag op de Parade met de voorstelling Totale Treurnis. Na het korte optreden vroeg Groenteman het publiek om een applaus voor Brouwer. De Kunststof-presentatrice overleed enkele weken geleden op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Brouwer was ruim twintig jaar een van de vaste presentatoren van het NTR-programma op NPO Radio 1.