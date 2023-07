Lisa Marie Presley overleed aan gevolgen operatie om af te vallen

Lisa Marie Presley is overleden aan de gevolgen van een eerdere operatie, die was bedoeld om af te vallen. De dood van de dochter van Elvis Presley is veroorzaakt door een verstopping in de dunne darm die meestal wordt veroorzaakt door littekenweefsel, een hernia of kanker, meldt CNN op basis van het autopsierapport

De obstructie van de dunne darm is in het rapport toegeschreven aan "verklevingen (of littekenweefsel) die zich jaren geleden ontwikkelden na een bariatrische operatie". Dat zijn operaties die als doel hebben om het gewicht te verminderen. "Dit is een bekende langetermijncomplicatie van dit soort operaties", zo staat in het rapport. In het rapport is ook te lezen dat de zangeres 's ochtends, op de dag van haar overlijden, klaagde over buikpijn.

Lisa Marie Presley overleed in januari op 54-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles. Ze was het enige kind van Elvis.