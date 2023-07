’Ghislaine Maxwell stinkt omdat ze niet durft te douchen’

Ghislaine Maxwell beschuldigt een vrouwelijke bewaker van seksueel misbruik, omdat de bewaker de in ongenade gevallen assistente van de pedofiel Epstein confronteerde over haar lakse persoonlijke hygiëne, schrijft de Daily Mail

De officier nam Maxwell, 61, apart nadat medegevangenen klaagden dat ze niet aan het douchen was nadat ze van de atletiekbaan in Florida 's FCI Tallahassee kwam.

Er wordt gezegd dat er grof taalgebruik en de term 'hooha' - jargon voor een intiem vrouwelijk lichaamsdeel - bij betrokken waren, waardoor de in Oxford opgeleide gevangene verbijsterd achterbleef.

Maxwell heeft sinds haar detentie al 400 klachten ingediend over haar behandeling in de gevangenis.