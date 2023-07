Noa Vahle laat Vierdaagse-uitdaging lopen na ‘barbecueblessure’

Noa Vahle moet het de komende dagen rustig aan doen. De verslaggeefster van het SBS6-programma De Oranjezomer heeft een blessure opgelopen bij een potje voetbal op een barbecue, zo vertelde ze maandag in de uitzending. Daardoor kan ze dinsdag niet meelopen met de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. "Dit gaat klinken als een hele grote smoes", zei Vahle tegen presentatrice Hélène Hendriks. "Het was het idee dat ik morgen 40 kilometer zou meedoen, en dat vond de redactie sowieso natuurlijk heel leuk want ik heb daar niet voor getraind. Maar ik dacht: 'joh, mensen doen dat vier dagen lang, dan kan ik dat echt wel een dag'. Totdat ik dit weekend op een barbecue stond en ik was daar een balletje aan het trappen." Vahle, de 23-jarige dochter van Linda de Mol, kan sindsdien niet meer op haar rechtervoet leunen. "Ik moet de komende dagen van de artsen op deze krukken lopen. Laat ik het zo zeggen: ik denk dat ik beter over sport kan praten dan het daadwerkelijk uitvoeren", vervolgde ze wat zelfspot. "Dus ik ga wel verslag doen, maar niet meelopen." Hendriks suggereerde dat Vahle op de barbecue aan het voetballen was met John de Mol en grapte dat ze toch maar gewoon moest meelopen. "Dan moet je maar niet balletje gaan trappen met ome John."