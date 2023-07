Britney Spears komt dinsdag weer met nieuwe muziek. Will.i.am deelt op Twitter dat hij samen met de zangeres het duet Mind Your Business heeft opgenomen.

Het is de vierde keer dat het duo heeft samengewerkt. Eerder brachten ze al onder meer het nummer Scream & Shout uit.

Spears kwam vorig jaar zomer voor het eerst in zes jaar met nieuwe muziek. De single Hold Me Closer, een duet met Elton John, verscheen in augustus.