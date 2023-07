Psychiater duidt peperdure tasjescollectie van Sylvie Meis: “Het komt voort uit hebzucht en grenzeloosheid”

Bij een inbraak in het huis van Sylvie Meis in Hamburg is voor ruim 800.000 euro aan peperdure handtassen gestolen, terwijl ze bij de filmpremière van Barbie aanwezig was. Waarom koketteert de Nederlandse presentatrice met al die merkspullen en waarom zou je überhaupt al die tasjes aanschaffen?

“Het kan een vorm van verzameldrang zijn, een soort grenzeloosheid. Het zit in de menselijke aard om steeds méér te willen, evolutionair gezien is dat een manier om te overleven in mindere tijden. Maar die dynamiek slaat tegenwoordig om in een soort hebzucht”, zegt psychiater Esther van Fenema in De Telegraaf. “Consumeren als middel om de leegte op te vullen, maar waarbij je steeds sterkere prikkels nodig hebt om hetzelfde gevoel te krijgen.”

Tasje van een ton

Meis schroomt niet om haar luxe-artikelen te laten zien op haar socials. Ze staat regelmatig op Instagram te poseren naast de dure schoenen, kleding en tassen in haar huis. Eén van de gestolen Hermès tassen is een speciale Birkin Bag, die ongeveer 100.000 euro waard is. Zelf zei ze eerder in tijdschrift Grazia over haar collectie: “Mijn tassen zijn een deel van mijn vermogen, net als bepaalde sieraden. Als ik een dochter had gehad, had ik haar later mijn tassen gegeven.”

'Doorgeschoten maakbaarheidsdenken'

“Het is natuurlijk best wel gek dat je zoiets breed etaleert en het is een beetje losgezongen van de realiteit. Alsof je niet meer de reflex hebt dat er ook kwaadwillenden zijn in de wereld, dat je bestolen kunt worden. Die vorm van naïviteit lijkt voort te komen uit een soort doorgeschoten maakbaarheidsdenken. Dat zie je niet alleen bij BN’ers, maar breed in de samenleving”, besluit Van Fenema.