BNR: deals van realityserie Dragons’ Den gingen zelden door

Deals die in het laatste seizoen van het tv-programma Dragons' Den werden gesloten, gingen zelden door. Dat meldt BNR woensdag na een rondgang onder de deelnemers die meededen aan de reeks die vorig jaar te zien was bij streamingdienst Viaplay.

In het seizoen zouden van de 23 bedrijven die hun onderneming hebben gepitcht aan de investeerders, de zogenoemde 'dragons', vier bedrijven het toegezegde bedrag hebben gekregen. Twee ondernemingen zouden minder geld dan beloofd hebben ontvangen of een lening in plaats van een investering. Zeventien andere kandidaten hebben naar eigen zeggen nog niets ontvangen.

Veel van de deelnemers zeggen desondanks dat ze er toch begrip voor hebben dat niet alle deals daadwerkelijk tot een investering leiden. Zo zegt onder anderen Joëlle van der Pol van House of Karts tegen de nieuwszender dat ze het "op zich logisch" vindt dat "een gedeelte niet doorgaat".

Niet nieuw

Volgens producent Vincent TV trekken de 'dragons' zich alleen terug als daar een goede reden voor is. Dat een groot deel van de deals niet doorgaat is daarom "niet nieuw, geen geheim en een logisch gevolg van wat er in het format wordt gestart", laat eigenaar Vincent ter Voert weten aan BNR. "Ook in het echte zakenleven worden vaak veel en lang onderhandelingen gevoerd over deelnemingen en gaan die niet allemaal door.'"

Hoewel deals dus kunnen klappen na de opnames, worden de uitzendingen wel uitgezonden. Omdat voor de opnames "aanzienlijke kosten" zijn gemaakt, zegt Ter Voert. "De deelnemer heeft ervoor getekend dat de opnamen mogen worden uitgezonden als onderdeel van het programma, na uitgebreid over het programma te zijn voorgelicht."