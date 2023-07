Prinses Alexia (18) straalt op Instagram: “Veel dank voor de vele felicitaties. Wow!!!”

Prinses Alexia (18) bedankt iedereen die haar feliciteerde met het slagen voor haar eindexamen en met haar achttiende verjaardag via de Twitter- en Instagramkanalen van het Koninklijk Huis.

Ze haalde deze maand officieel haar Internationaal Baccalaureaat-diploma op het UWC Atlantic College in Wales. Haar achttiende verjaardag vond plaats achter gesloten deuren. Ze vierde deze speciale dag in het bijzijn van haar zussen, ouders, grootmoeders en peetouders. Een week eerder gaf ze een feest voor vrienden waar ook een dj achter de 'wheels of steel' plaats mocht nemen.

De komende periode gaat de prinses genieten van een tussenjaar. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima deelt een persoonlijk bericht samen met een stralende foto, gemaakt door Patrick van Emst: “Veel dank voor de vele felicitaties die ik voor zowel mijn verjaardag als mijn diploma mocht ontvangen. Wow!!!”