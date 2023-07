Advocaat Spacey: ook beroemde mensen mogen seks hebben

Het is geen misdaad om seks te hebben, zelfs als je beroemd bent. Dat stelde de advocaat van acteur Kevin Spacey donderdag in zijn slotpleidooi voor de rechtbank in Londen. De tweevoudig Oscarwinnaar staat daar terecht voor diverse aanklachten van seksueel wangedrag. De advocaat drong er bij de juryleden op aan om zich niet te laten afleiden door de geaardheid of de seksuele vrijheid van Spacey. "Het is geen misdaad om met wederzijdse goedkeuring seks te hebben", herhaalde de raadsman van Spacey. "Het is 2023, niet 1823." De advocaat van Spacey zei ervan overtuigd te zijn dat de juryleden Spacey zullen vrijspreken. De acteur blijft volhouden dat alle seksuele handelingen die in de aanklachten worden genoemd met wederzijdse instemming plaatsvonden. Een aantal handelingen op feesten van Judi Dench en Elton John ontkende Spacey tijdens de behandeling van de zaak. Een andere seksuele toenadering van Spacey in 2015, toen hij een man probeerde te zoenen en in het kruis greep, deed de acteur af als een "onhandigheid". Hiervoor bood hij zijn excuses aan. De rechter liet woensdag vier aanklachten vallen, vanwege technische fouten. Maar de zwaarste aanklacht, ongewilde seksuele activiteiten met orale penetratie, liet de rechter niet vallen. Spacey voerde tijdens de rechtszaak chatcontact met de man aan om aan te tonen dat de seks op z'n minst gewenst was. Als de jury Spacey veroordeelt, kan hij jaren de gevangenis in verdwijnen.