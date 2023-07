Deze actrices zouden eigenlijk Barbie spelen

Barbie is een nog grotere hit dan de hype die eraan voorafging al deed vermoeden. De vraag is niet óf, maar wanneer je hem gaat zien. Type je Margot Robbie, die de hoofdrol speelt, in op Google dan wordt je hele scherm roze. Maar het had niet veel gescheeld of een hele andere actrice had de rol gekregen.

De plannen voor de film bestonden al heel lang. In 2015 werd Amy Schumer gepolst voor de rol. De film zou met deze comédienne nog humoristischer worden. Vanwege planningsproblemen bedankte ze voor het suikerzoete karakter. Ook leek de film toen niet zo 'cool en feministisch' als hij uiteindelijk is geworden.

Anne Hathaway was de tweede gegadigde voor de rol van Barbie. Maar ook in haar agenda paste het draaischema niet en ook Hathaway, bekend van onder meer Interstellar en Les Misérables, had een creatief meningsverschil met de makers.

Helaas voor hen, is de film dankzij regisseur en co-auteur Greta Gerwig, een schot in de roos. Het maakt de Australische Margot Robbie (33) een nog grotere ster dan ze al is.