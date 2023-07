Lovende woorden voor Zomergasten-presentator Theo Maassen: “Briljante tv”

Kijkers zijn lyrisch over Theo Maassen, die gisteren voor het eerst Zomergasten presenteerde. De cabaretier had kosmoloog Thomas Hartog te gast en wist er volgens velen een boeiende uitzending van te maken.

Janine Abbring schoot vorig jaar beter uit de startblokken, toen gast Humberto Tan 526.000 kijkers wist te trekken. Maar die is veel bekender dan Hartog. Toch keken gisteravond nog 493.000 mensen. En die waren onder de indruk van de interviewkwaliteiten van de doorgaans erg directe Maassen.

Een greep uit de reacties:

Theo Maassen nu al ongekroond de beste zomergasten-interviewer ooit. Geen amateuristisch gewroet in persoonlijk leed maar de focus volledig op horizonverbreding. Ik heb genoten van gast en gastheer #zomergasten #theomaassen — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) July 23, 2023

Theo Maassen is gewoon keihard een #meesterinterviewer in #zomergasten. Luistert oprecht. Nodigt uit. Stelt zichzelf beschikbaar. Laat niet in de val lopen. Zit goed in de materie. We’ve ain’t seen nothing yet denk ik zelfs. — HeartPepper (@HeartPepper020) July 23, 2023

Dit was dus echt heel tof. Eerste keer dat ik een hele #zomergasten heb uitgekeken. Wat een aimabele en boeiende persoon is Thomas Hertog. Prachtig gesprek over wezenlijke vragen, menselijkheid en fysica. Prettig geleid door Theo Maassen. #terugkijktip https://t.co/vpJn5Mrnfy — LiandaK 🐰 (@LiandaK) July 23, 2023

#Zomergasten. Hier zijn twee mannen al uren in een boeiend gesprek. Over ruimte, tijd, de kosmos, wetenschap. Oppenheimer. Mooie fragmenten. En er is geen opsmuk of afleiding van een of ander prachtig decor. Er zijn alleen die twee mannen en alles draait om de inhoud. 👌 — Gerda van Dijk (@GAMvanDijk) July 23, 2023

Fantastisch. Chapeau Theo. Goed voorbereid, uit het hoofd én echt luisteren. Decor, clinisch, nog ff wennen. (Caravan was meer zomersfeer.) Tafel te klein. Luxaflex heftig. Shot teveel rug. #zomergasten pic.twitter.com/GitJKV9hH4 — Manuel Venderbos (@ManuelVenderbos) July 23, 2023

Een verademing! Ik heb enorm genoten. De afsluiting was hoopgevend: blijf geloven in het goede van de mens. Ik verheug me op het volgende interview. #zomergasten — anna (@anna88575837) July 24, 2023