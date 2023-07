Santegoeds (Prive) ligt niet wakker van mogelijke aangifte Gordon

Evert Santegoeds lijkt niet erg wakker te liggen van de aangifte die Gordon tegen hem zou hebben gedaan. De hoofdredacteur van weekblad Privé heeft er nog niets van gehoord, maar gaf maandag in Shownieuws aan dat hij ook diverse zaken tegen het koningshuis heeft overleefd. Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer meldde eerder maandag dat Gordon niet alleen aangifte tegen zijn ex-partner Gavin Rozario wil doen en dat al zou hebben gedaan tegen Santegoeds vanwege het onrechtmatig verspreiden van whatsappjes en mailtjes tussen Gordon en Rozario die privé waren. Santegoeds zei in Shownieuws dat dat zijn goed recht was in zijn functie als hoofdredacteur. "Ik zie dat wel als mijn taak", zei hij. Over de mogelijk zaak die hem te wachten staat, kon Santegoeds verder niet veel kwijt. "Ik heb daar verder nog niets over gehoord, dus ik kan er ook heel weinig over zeggen." De gesprekken tussen Gordon en Rozario werden eerder dit jaar gepubliceerd in Privé. Daarin was onder meer te lezen dat Rozario de relatie tussen de twee had verbroken vanwege Gordons stemmingswisselingen.