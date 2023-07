Thijs Römer vond een vermeend slachtoffer ‘vervelend en hijgerig’

Thijs Römer vond een van de drie vermeende slachtoffers die aangifte tegen hem hebben gedaan "vervelend" en "hijgerig". Dat zei de 44-jarige acteur dinsdag in de rechtbank in Assen, waar hij voor moet komen omdat hij verdacht wordt van drie onlinezedendelicten tussen 2015 en 2017 met meisjes die destijds minderjarig waren.

Met de vrouw in kwestie, toen 15 jaar, zat Römer destijds in een groepsapp en had hij nauwelijks een-op-eencontact met haar. Op de vraag waarom de acteur toch met het meisje in een groepsapp zat, antwoordde Römer: "Het is niet op mijn initiatief bij elkaar gekomen. Ik weet wel dat ik eruit had moeten stappen."

Römer gaf te kennen dat hij het meisje "opdringerig" vond. Ook gebruikte hij de woorden "vervelend" en "hijgerig". Zij zou hem ook foto's hebben gestuurd. "Doe dat maar niet", zou hij daarop gezegd hebben. Het meisje zei een foto van Römers geslachtsdeel ontvangen te hebben. De acteur heeft die nooit gestuurd, zei hij.

De acteur omschreef zijn contact met het meisje "als twee magneetjes die elkaar afstoten". Ook beweerde Römer dat hij nooit druk heeft uitgeoefend op het meisje om foto's naar hem te sturen.