Thijs Römer gaf minderjarige meisjes tips over masturberen

Thijs Römer heeft minderjarige meisjes geadviseerd over masturberen. Hij deed dat in een whatsappgroep met de naam Douchen waarin hij enkele jaren geleden op 37-jarige leeftijd zat met meisjes van op dat moment 14 en 15 jaar. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de behandeling van de zedenzaak tegen de acteur in de rechtbank in Assen.

De rechter wilde van Römer weten hoe hij als 37-jarige man terechtkwam in een appgroep met meisjes van 14 en 15. Römer vertelde dat dat gebeurde toen zijn nummer kennelijk rondging onder fans. De 44-jarige acteur vertelde dat hij verzoeken tot deelname in appgroepen niet weigerde omdat hij van zijn ex-vrouw Katja Schuurman had geleerd dat je verzoeken van fans beter kunt honoreren. Hij wilde niet dat ze hem een "arrogante lul" zouden vinden, vertelde hij de rechter.

In de appgroep ging het vaak over seks en seksueel getinte onderwerpen, stelde de rechter. Römer beaamde dat hij heeft "onderschat" wat de gesprekken voor gevolgen zouden hebben. "Ik heb over het hoofd gezien dat het voor haar groot was en voor mij klein was en niet veel betekende", zei Römer. De acteur gaf aan dat hij op dat moment niet wist dat hij mogelijk iets strafbaars deed. "Je kan toch gewoon een gesprek over masturberen hebben?", zei Römer. "Zo van hier is de clitoris, daar de vingers. Dat. Zwaarder is het niet."

MeToo

De acteur vroeg de meisjes wel om de gesprekken te wissen, bleek uit vraagstelling van de rechter. "Ik ben best een bekend persoon, dan is het niet zo prettig als dat in het openbaar komt", zei Römer. "U heeft niet gedacht: 'dit moet gewist worden', omdat u wist dat het eigenlijk te ver ging?", vroeg de officier van justitie. "Nee, ik zei wissen omdat ik niet wilde dat het in de openbaarheid zou komen", herhaalde Römer. Ook verwees hij naar de MeToo-beweging. "Ik denk toen de #MeToo ontsproot dat iedere min of meer bekende persoon zich heeft afgevraagd: is er iets gebeurd in mijn verleden? Iets gebeurd dat niet goed was? Misschien niet strafbaar, maar moreel niet goed - dat bij mij terug zou kunnen komen. Ik ook. Maar ik ben nooit uitgekomen op deze meisjes en deze gebeurtenissen. Ik had op dat moment absoluut niet het gevoel dat ik iets strafbaars deed."

Een van de drie aangeefsters deelde haar ervaringen met Römer vorig voorjaar al via sociale media. Via Twitter ontkende de acteur die aantijgingen toen en zei hij dat de verhalen hem "als vader van een tienerdochter en weldenkend mens een brug te ver" gingen. Ook dreigde hij met een tegenaangifte wegens laster en smaad.