Tim Knol is vrienden verloren toen hij gezond ging leven

Tim Knol is vrienden verloren toen hij vier jaar geleden besloot gezonder te gaan leven. Dat vertelde de zanger in het NPO Radio 5-programma Volgspot. Knol besloot in de zomer van 2019 het roer om te gooien. Hij ging meer bewegen en viel tientallen kilo's af.

"Door de jaren heen kom je erachter wie je echte maten zijn", vertelde Knol aan presentator Hijlco Span. "Ik hang sinds die tijd nauwelijks nog in het café. Ik had kroegvrienden, die zie ik nu niet meer." Daartegenover staan echter vriendschappen die intensiever zijn gebleken. "In andere vriendschappen heb ik nieuwe, diepere lagen ontdekt."

Verder staat Knol tegenwoordig meer open voor adviezen die hij krijgt van vrienden als hij bijvoorbeeld te hard werkt. "Ik heb nu vrienden en familie en een vriendin die mij in dat opzicht goed in de gaten houden", aldus de zanger. Eind augustus komt zijn nieuwe album Long Live Your Friends uit. De plaat verschijnt in verschillende formaten, van een gewone cd tot een gesigneerde limited deluxe edition. Bij deze editie krijgt de koper een exclusieve polaroid van Knol.