Zorgen om Johnny Depp: “Bewusteloos en dronken in hotelkamer gevonden”

Johnny Depp is onlangs bewusteloos in zijn hotelkamer aangetroffen. Het is de reden dat zijn band de Hollywood Vampires op het laatste moment een optreden in Hongarije moest afzeggen, terwijl een arena vol met fans al aanwezig was.

Een uur voor het concert is Johnny Depp dronken op straat gezien, meldt Spaanse krant Marca, die ook schrijft dat hij bewusteloos in zijn hotelkamer lag. Hij zou zelfs 'medische hulp' nodig hebben gehad en was zeker niet in staat om op te treden.

Vlak voor een optreden in Slowakije is vermoedelijk iets soortgelijks gebeurd. Ook die show werd gecanceld. Deze keer voerde de band als reden aan dat de zaal 'onveilig' was. "Toen we vandaag aankwamen op de locatie in Slowakije om te beginnen met de voorbereidingen voor het optreden van vanavond, werd al snel duidelijk dat werkzaamheden op de locatie niet af waren en dat het daarom onveilig was voor zowel de band als het publiek”, klonk het op Instagram. Aan die lezing wordt dus nu ook ernstig getwijfeld.