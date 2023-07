Man Rens Kroes veroordeeld voor verkrachting, hoger beroep loopt

De man van Rens Kroes, foodblogger en de zus van topmodel Doutzen Kroes, is in april 2019 door de rechtbank Amsterdam schuldig bevonden aan verkrachting. Dat is deze week bekend geworden via rechtbankdocumenten. Hij kreeg een gevangenisstraf van 24 maanden opgelegd en ging in hoger beroep.

Het hoger beroep diende op 7 maart dit jaar bij het gerechtshof in Amsterdam. Dat is echter aangehouden, omdat de verdediging had gevraagd om getuigen te horen. Dat is inmiddels gebeurd. De zaak moet opnieuw op zitting komen, maar een nieuwe datum is nog niet gepland.

Rens' man zou op 9 september 2016 in Amsterdam een vrouw bij de keel hebben gegrepen en haar hebben gedwongen hem oraal te bevredigen en seks met hem te hebben. Hij zou dingen gezegd hebben als "ik breek je nek als je je beweegt", "ik vermoord je serieus" en "ik wil diep in je komen".

Rens en haar man zijn inmiddels zo'n vijftien jaar samen. Eind 2020 kregen ze samen een dochter, Maya Jade.