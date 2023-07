Noa Vahle ontdaan door rellen Enschede: dit is voetbal onwaardig

Noa Vahle is donderdagavond erg geschrokken van de rellen die waren ontstaan na de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en de Zweedse club Hammarby IF. In de talkshow De Oranjezomer op SBS6 vertelde de 23-jarige verslaggeefster vanuit Enschede dat ze "trillend op mijn benen" voor de camera stond.

"Nou, wij zijn eigenlijk naar binnen gegaan omdat het buiten simpelweg niet veilig genoeg was. We zijn er allebei redelijk ontdaan door wat we gezien hebben. Ik sta ook eigenlijk te trillen op mijn benen", vertelde Vahle, die op dat moment in De Grolsch Veste naast oud-speler Romano Denneboom stond.

"Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt bij het voetbal", zei Vahle, die de situatie vergeleek met rellen bij AZ eerder dit seizoen, maar zei dat dit "drie keer erger" was. De sportverslaggeefster vertelde dat ze onder meer een oude man had zien liggen die van een trap was gevallen en dat er mensen op het veld werden behandeld. "Dit is voetbal onwaardig", stelde ze. "Laten we het dan ook niet over de wedstrijd hebben, maar uitspreken dat dit absoluut niet kan."

De supporters van beide clubs raakten na de wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League slaags met elkaar. Op beelden op social media is te zien hoe fans van de clubs op de hoofdtribune met elkaar op de vuist gaan. De ME kwam kort daarop tussenbeide.