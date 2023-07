Ye mag terug op X

Kanye 'Ye' West mag na acht maanden schorsing terug op X, tot voor kort Twitter. Zaterdag heeft de onlineberichtendienst van Elon Musk zijn profiel opnieuw beschikbaar gemaakt. De controversiële rapper en designer, die officieel door het leven gaat als Ye, werd in december vorig jaar geschorst, nadat hij een afbeelding had geplaatst waarop een hakenkruis in een davidster was te zien. Eerder publiceerde hij antisemitische of racistische tweets. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op gezag van een bron bij X dat er voorwaarden zijn verbonden aan de terugkeer van Ye, die 31,5 miljoen volgers heeft op het platform. Zo mag hij zijn profiel niet gebruiken om geld te verdienen en zullen er geen advertenties bij zijn tweets verschijnen.