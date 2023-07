Vrouw van Thijs Römer heeft spijt

Igone de Jongh maakte via de sociale media bekend dat ze gebroken had met Thijs Römer, nadat deze vervolg werd wegens ongepaste seksuele betrekkingen met kinderen. “Met een zwaar hart heb ik besloten mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen.” Opvallend hieraan was dat Igone benadrukte dat zij diegene was die de ‘liefdesrelatie’ met Thijs beëindigde en dat er niet over een echtscheiding werd gecommuniceerd.

De twee bleven vervolgens ook onder hetzelfde dak wonen en tot op heden staan hun beider eenmanszaken ook op dit adres geregistreerd, aldus Story.

In een radio-uitzending op BNR Nieuwsradio bekende de balletdanseres eerder deze zomer aan presentator Wilfred Genee dat ze spijt had van de manier waarop ze haar breuk met de acteur wereldkundig maakte: “Ik kan nu misschien ook zeggen dat ik dat achteraf, heb ik nu bedacht, niet had moeten doen”, klonk het.