Cardi B smijt microfoon naar concertbezoeker die drank gooide

Een concertbezoeker die het zaterdag waagde om drank richting Cardi B te gooien, heeft haar actie moeten bekopen met een tegenaanval van de rapper. Op filmpjes van het optreden is te zien dat de artieste als reactie geen moment twijfelt en haar microfoon hard naar de drankgooier smijt.

Op een openluchtshow in Las Vegas staat Cardi B net haar hit Bodak Yellow te performen als iemand dichtbij het podium het laatste restje drank uit haar beker richting Cardi zwiept. De rapster ziet wie het doet en gooit haar microfoon hard naar de vrouw toe. Op verschillende video's die online rondgaan, lijkt het erop dat de vrouw daadwerkelijk geraakt wordt door de microfoon en niet veel later wegloopt meer het publiek in.

Opvallend detail is dat Bodak Yellow gedurende het incident gewoon te horen bleef en Cardi B het nummer dus niet live op bleek te voeren.

Het voorval past een twijfelachtige trend waarbij artiesten de laatste tijd vaker met voorwerpen worden bekogeld door hun publiek. Zangeres Bebe Rexha kreeg onlangs een smartphone in haar gezicht en moest gehecht worden. Zangeres P!NK kreeg de as van de moeder van een fan naar zich toe gegooid en Lil Nas X legde kort zijn optreden stil toen er een seksspeeltje op het podium werd gesmeten. Ook Harry Styles moest zijn show begin juli stilleggen omdat hij in zijn oog geraakt werd door een nog onbekend voorwerp.