Nieuwe Amerikaanse documentaire over prins Andrew

In de Verenigde Staten is een nieuwe documentaire gemaakt over de veelbesproken Britse prins Andrew. Het portret, getiteld Secrets of Prince Andrew, is volgens filmwebsite Deadline op 21 augustus te zien op de zender A&E. De documentaire gaat over het leven van Andrew dat flink is veranderd na de beschuldigingen van seksueel wangedrag en zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook komt het bekende BBC Newsnight-interview uit 2019 aan bod. Daarin sprak de prins hakkelend en zwetend over onder meer zijn band met Epstein. Na het gesprek kreeg Andrew veel kritiek en legde hij zijn officiële taken neer. Er werden daarna al meerdere documentaires over de omstreden prins gemaakt. Zo zond het Britse Channel 4 er eerder dit jaar al een uit en kwam het Amerikaanse Peacock vorig jaar met een documentaire. Netflix is daarnaast bezig met een verfilming van het BBC-interview. Gillian Anderson speelt daarin een van de hoofdrollen.